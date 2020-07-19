© Sputnik . The Russian Ministry of Foreign Affairs
وذكر البطيخ أن هدف الزيارة هو توصيل رسالة إلى دول الخليج، وتحديدا السعودية، بأن طهران مستعدة لإيجاد التفاهمات، وفق وساطة عراقية، وبأن زيارة ظريف لا تخلو من هذا الأمر، والعراق يمكن أن يؤدي هذا الدور، وليس من صالح العراق أن يكون مع أي محور ضد محور آخر.
وأضاف القيادي في تحالف "الفتح"، أن "زيارة ظريف إلى بغداد، جاءت لمتابعة قضية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، أيضا".
ويشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد وصل، صباح اليوم الأحد، على رأس وفد سياسي، العاصمة العراقية، بغداد، لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال زيارته للعراق... ظريف يحمل رسالة للسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.