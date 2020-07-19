خلال زيارته للعراق... ظريف يحمل رسالة للسعودية

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وقال القيادي في التحالف، غضنفر البطيخ، لوكالة "شفق نيوز"، ظهر اليوم الأحد، إن زيارة ظريف إلى بغداد، تهدف الى التأكيد على العلاقات الإيرانية – العراقية وتعزيزها، وإزالة بعض الشكوك بأن رئاسة الوزراء العراقية أصبحت بعيدة عن المحور الإيراني، بعد تسلم مصطفى الكاظمي الحكم.

وذكر البطيخ أن هدف الزيارة هو توصيل رسالة إلى دول الخليج، وتحديدا السعودية، بأن طهران مستعدة لإيجاد التفاهمات، وفق وساطة عراقية، وبأن زيارة ظريف لا تخلو من هذا الأمر، والعراق يمكن أن يؤدي هذا الدور، وليس من صالح العراق أن يكون مع أي محور ضد محور آخر.

وأضاف القيادي في تحالف "الفتح"، أن "زيارة ظريف إلى بغداد، جاءت لمتابعة قضية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، أيضا".

ويشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد وصل، صباح اليوم الأحد، على رأس وفد سياسي، العاصمة العراقية، بغداد، لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين.