السيسي يعين اللواء محمد أحمد مرسي وزيرا للإنتاج الحربي

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن اللواء مهندس محمد أحمد مرسى، قد أدى اليمين الدستورية، وزيرا للإنتاج الحربى أمام الرئيس السيسي، خلفا للفريق الراحل محمد العصار، والذى توفي فى السادس من يوليو/ تموز الجارى.
وشغل اللواء مهندس محمد أحمد مرسى، منصب أمين عام الهيئة العربية للتصنيع، وعمل مساعدا لوزير الدفاع، ومديرا لسلاح المركبات بالقوات المسلحة، قبل أن يترقى لمنصب مساعد وزير الدفاع، ثم أمينا عاما للهيئة العربية للتصنيع.
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