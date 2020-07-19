مصر... أول تصريحات لوزير الإنتاج الحربي الجديد

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فقد وجه مرسي في البداية الشكر للقيادة السياسية وثقتها لتوليه منصب وزير الإنتاج الحربي.

كما تقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق، الفريق محمد العصار، الذي توفي قبل أيام.

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وأعرب محمد أحمد مرسي عن سعادته خلال زيارته لـ "الهيئة العربية للتصنيع" منذ قليل، عن حفاوة استقباله، وأكد على "أنه تشرف بتولي مسؤولية مدير عام الهيئة خلال الفترة الماضية، والتي تعد فترة ثرية وهامة في حياته العملية".

وأشار إلى أن "الهيئة العربية للتصنيع هي الذراع الأخرى للتصنيع العسكري بمصر بما تمتلكه من كفاءات بشرية وإمكانيات وقدرات تصنيعية مطابقة لمعايير الجودة العالمية".

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كما أكد وزير الإنتاج الحربي، محمد أحمد مرسي، على أن "أوجه التعاون المشترك والتنسيق بين الإنتاج الحربي والعربية للتصنيع ستمتد لمجالات متعددة لتوفير كل احتياجات المشروعات القومية الحالية والتنموية بالدولة وتطوير الصناعة عن طريق التعاون مع كبرى الشركات العالمية".

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن اللواء مهندس محمد أحمد مرسى، قد أدى اليمين الدستورية، وزيرا للإنتاج الحربى أمام الرئيس السيسي، خلفا للفريق الراحل محمد العصار، والذى توفي فى السادس من يوليو/ تموز الجارى.

وشغل اللواء مهندس محمد أحمد مرسى، منصب أمين عام الهيئة العربية للتصنيع، وعمل مساعدا لوزير الدفاع، ومديرا لسلاح المركبات بالقوات المسلحة، قبل أن يترقى لمنصب مساعد وزير الدفاع، ثم أمينا عاما للهيئة العربية للتصنيع.