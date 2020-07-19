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بدء المرحلة الثالثة من "مخطط تخفيف الحجر الصحي" في المغرب

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ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن الحكومة القول إنه "بناء على خلاصات التتبع اليومي، والتقييم الدوري لتطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، وفي إطار مواصلة تنزيل التدابير اللازمة للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، المرور إلى المرحلة الثالثة من مخطط تخفيف الحجر الصحي، ابتداء من 19 يوليو/ تموز الجاري عند منتصف الليل".

© REUTERS / Youssef Boudlal

وأوضحت أنه سيتم، بموجب هذا القرار، على المستوى الوطني، تأطير المرحلة المقبلة وفق إجراءات التخفيف التالية:

· السماح للمؤسسات السياحية باستعمال 100 في المائة من طاقتها الإيوائية، ودون تجاوز 50 في المائة بفضاءاتها المشتركة (المطاعم، المسابح، قاعات ...).

· السماح باستخدام 75 في المائة من الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي بين المدن وداخلها، وفق شروط محددة.

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· ترخيص تنظيم اللقاءات الرسمية بدون حضور الجمهور.

· ترخيص التجمعات والأنشطة التي يجتمع فيها أقل من 20 شخصا.

· افتتاح المراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية.

كما تقرر الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (منع الأفراح، حفلات الزواج، قاعات السينما، المسابح العمومية، الجنائز …).

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