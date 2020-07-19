صحيفة أمريكية تشيد باستعدادات الإمارات الرياضية وتصفها بـ"الأفضل" بعد أزمة كورونا

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في مادتها عن ما أعيد فتحه وما لا يزال مقيدا في 16 مدينة حول العالم، مشيرة بذلك إلى قدرة إمارة دبي على تطبيق كافة معايير السلامة، لتكون النموذج المثالي بين أكبر مدن العالم من خلال الإجراءات التي وضحتها الصورة في مجمع حمدان الرياضي.

وقالت الصحيفة "لم تكن هناك استراتيجية مشتركة عندما بدأت جائحة فيروس كورونا بالانتشار، وينطبق الشيء نفسه في جميع أنحاء العالم على خطط عودة النشاط مرة أخرى من عمليات الإغلاق، تختلف الأولويات والوتيرة حول كيفية إعادة فتح الأنشطة التجارية والمدارس والمطاعم وكل شيء آخر وضعت له قيود لمحاربة انتشار الوباء، واعتمدت بعض الدول جدولا زمنيا سريعا، فيما كان البعض الآخر أكثر حذرا، ولا تزال هناك أماكن تحاول التقليل من منحنى العدوى. ويحتفظ مراسلو واشنطن بوست والمساهمون في 16 مدينة ببطاقة قياس الأداء بشأن ما عاد وما لا".

ويعد مجمع حمدان الرياضي من أهم المنشآت الرياضية، حيث تم تشييده وفقاً لأحدث المواصفات العالمية عام 2010، ليكون تحفة معمارية رائعة حظيت بإشادة الكثير، ويعد أكبر مركز للرياضات المائية في العالم، حيث يقام على مساحة 56031 مترا مربعا، وزود بأحدث التقنيات العالمية، إذ يضم حوضاً للسباحة بطول 50 مترا، ومسبح غطس 25 م، ومسبح إحماء وتدريب 50م، مطابقَين للمعايير الأولمبية، ويمكن تحويلهما إلى منصّة للمنافسات الرياضية، كالكاراتيه، وكرة السلة، وغيرها،

وتم تصميم مقاعد الصالة الرئيسة على شكل حدوة حصان، تتسع لنحو 15000 متفرج، وعلى المدى البعيد، سيصبح مجمع حمدان الرياضي أهم مركز رياضي للألعاب داخل الصالات المغلقة في الشرق الأوسط.