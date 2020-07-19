وتناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر اقتحام العشرات من المتظاهرين محطة كهرباء البتيرة في ميسان احتجاجا على الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي.
كما تظاهر المئات أمام مبنى ديوان محافظة ذي قار، للمطالبة باقالة مدراء الدوائر العامة في المحافظة.
كما فرقت قوات الأمن في بغداد، تظاهرة أمام مبنى وزارة الخارجية لخريجي العلوم السياسية باستخدام خراطيم المياه.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، هدد متظاهرون في محافظة الديوانية بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة باقالة مدير كهرباء الديوانية وتحسين خدمة الكهرباء لاسيما بالتزامن مع ارتفاع درجات الحراراة.
وكانت العديد من مناطق ومحافظات العراق قد شهدت تظاهرات كبيرة، لا سيما المحافظات الجنوبية، بسبب الانخفاض في مستوى تقديم الخدمات للمواطنين ومنها الطاقة الكهربائية.
كانت هذه تفاصيل خبر اقتحام محطة توليد كهرباء بعد تجدد المظاهرات في العراق... فيديو وصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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