إعلام: رصد إصابات بفيروس كورونا على متن سفينة متجهة للمغرب

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وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أنه تم إغلاق السفينة لساعات قبالة مالقا جنوبي إسبانيا، وعلى متنها 559 راكبا من جنوب إيطاليا، حيث كان من المقرر رسوها في ميناء طنجة على البحر المتوسط، السبت، حسبما ذكرت مصادر الميناء.

ونقلت الشبكة عن مصادر القول إنه ظهر ثلاث حالات مؤكدة الإصابة بمرض كوفيد-19، بين صفوف الركاب القادمين من جنوى الإيطالية على متن السفينة التابعة لشركة "جي إن في".

وأبلغت وفق المصادر السلطات المغربية بهذه الإصابات، الأمر الذي جعل المسؤولين في ميناء طنجة يأمرون بوقف الباخرة مكانها، حتى الانتهاء من الإجراءات الضرورية في مثل هذه الحالات.