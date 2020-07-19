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ونقلت الشبكة عن مصادر القول إنه ظهر ثلاث حالات مؤكدة الإصابة بمرض كوفيد-19، بين صفوف الركاب القادمين من جنوى الإيطالية على متن السفينة التابعة لشركة "جي إن في".
وأبلغت وفق المصادر السلطات المغربية بهذه الإصابات، الأمر الذي جعل المسؤولين في ميناء طنجة يأمرون بوقف الباخرة مكانها، حتى الانتهاء من الإجراءات الضرورية في مثل هذه الحالات.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام: رصد إصابات بفيروس كورونا على متن سفينة متجهة للمغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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