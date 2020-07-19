الحشد الشعبي العراقي يعلن مقتل وإصابة 6 من عناصره بانفجار عبوة ناسفة

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وأضاف البيان، أن "الانفجار أسفر أيضا عن إصابة أربعة مقاتلين باللواء 31 في الحشد الشعبي" .
وأعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم، انطلاقه مع قوة من الجيش بعملية أمنية لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، في جزيرة صلاح الدين.
وقال الحشد الشعبي في بيان إن "قوة من اللواء 31 وبإسناد كتيبة من الدروع الرابعة للحشد الشعبي والجيش نفذت عملية تطهير واسعة على قاطع الجزيرة شملت مناطق السكريات وأم العكارب وصولا إلى وادي الثرثار في صلاح الدين"، لافتا إلى أن "العملية انطلقت بإسناد من طيران الجيش".
وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
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