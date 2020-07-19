شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الصحة»: تراجع حالات الإصابة بـ«كورونا» في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن هناك تراجع في الحالات الحرجة، والمؤشر يميل للتراجع. Advertisements

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