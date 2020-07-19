شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم تأخير إخراج الزكاة إلى العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. الشيخ «الماجد» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال قاضي الاستئناف، عضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان الماجد: إنه لا يجوز تقديم أو تأخير الزكاة لإخراجها في العشر الأوائل من ذي الحجة.
وأضاف خلال لقاءه ببرنامج “يستفتونك” المذاع على قناة الرسالة الفضائية أنه لا يجوز أيضا أن يتم تقديم أو تأخير الزكاة في شهر رمضان الأعظم فضلا من شهر ذي الحجة.
وأشار إلى أن الصدقة في رمضان أفضل من العشر الأوائل من ذي الحجة، لكن الذكر في الأخير أفضل من شهر رمضان.
ولفت إلى أنه في حال كانت صدقة مطلقة فيجوز إخراجها في هذه الأيام العشر المباركات.
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