شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على فوائد الخوخ الصحية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

الخوخ من أنواع الفاكهة الصيفية الغنية بالكثير من العناصر الغذائية، التي تقدم العديد من الفوائد لصحة الإنسان.



ويتميز الخوخ بأنه قليل السعرات الحرارية، كما أنه غني بالفيتامينات مثل فيتامين أ وفيتامين سي، ومعادن مثل النحاس، والحديد، والكالسيوم، والماغنسيوم، والفسفور ومضادات الأكسدة الهامة.

فيما يلي نتعرف على فوائد الخوخ لحماية الصحة.

فوائد الصحة لحماية الصحة

التقليل من خطر الإصابة بالسرطان

الخوخ يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين سي والذي يعتبر أحد مضادات الأكسدة القوية، ما يساعد على منع تكوين الجذور الحرة، والوقاية من الإصابة بأنواع مرض السرطان.

والخوخ غني بالكاروتينات التي لها خصائص مضادة لمرض السرطان، وقد أثبتت دراسة ذكرها موقع health line أن المركبات التي توجد ببذور الخوخ تساعد على الحد من نمو أورام الجلد غير السرطانية، وتمتعها من التحول إلى الأورام السرطانية.

حماية القلب من الأمراض

تناول الخوخ يساعد على تعزيز صحة القلب والتقليل من خطر ارتفاع ضغط الدم المرتفع ومستويات الكوليسترول بالدم، حيث يعتبر مصدرا جيدا للبوتاسيوم وهو من العناصر الفعالة لارتخاء الشرايين، ما يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

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إنقاص الوزن

الخوخ له دور في التخلص من الدهون الزائدة بالجسم، حيث أشارت دراسة تم نشرها في مجلة Journal of Obesity & Therapeutics أن تناول الخوخ وخاصة المجفف منه يساعد على نمو البكتيريا النافعة بالأمعاء، والتقليل من الدهون التي تتراكم بالأنسجة.

ويساعد الخوخ أيضا على السيطرة على السكر بالدم والدهون، فضلا على التقليل من خطر متلازمة التمثيل الغذائي، ما يساعد على الوقاية من التعرض إلى السمنة، حيث أنه يحتوي على مركبات مثل الأنثوسيانين، والكيرسيتين، والكاتشين، وحمض الكلوروجينيك.

الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي

الخوخ يعتبر من الفواكه الجيدة التي تحتوي على الألياف الغذائية التي تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، ما يحمي من الإصابة بالإمساك، حيث إنه يعيد توازن السوائل في الجسم، ما يساعد على عمل الأمعاء بشكل أفضل.

التقليل من الحساسية

يساهم الخوخ في التقليل من أعراض الحساسية، حيث إنه يساعد على التقليل من استجابة الجهاز المناعي لمسببات الحساسية، ومنها منع إفراز الهيستامين في الدم، ما يقلل من أعراض الحساسية.

الحفاظ على البشرة

تناول الخوخ مهم لأنه يحتوي على فيتامين سي مما يساعد على تحسين صحة البشرة ومظهرها، وهذا لأن فيتامين سي من مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تكوين الكولاجين، ما يعزز من صحة البشرة وحمايتها من التعرض إلى المشكلات المختلفة.

حماية العين من الأمراض

يحتوى الخوخ على البيتا كاروتين أو فيتامين أ قبل تحوله، ما يساعد في الحفاظ على أنسجة العين وحمايتها من الجذور الحرة.

الجدير بالذكر أن نقص البيتا كاروتين بالجسم من الممكن أن يسبب العديد من أمراض العيون ومنها الضمور البقعي وخاصة لدى كبار السن.