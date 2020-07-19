200 مليون استرليني مكافأة صعود ليدز.. و8 ملايين أجر بيلسا

سيحصل نادي ليدز يونايتد على مكافأة بقيمة 200 مليون استرليني نظير صعوده للدوري الإنجليزي الممتاز وسيحصل مدربه الأرجنتيني مارسيلو بيلسا (64 عاماً) على أجر سنوي يصل إلى 8 ملايين استرليني، بيد أن بيلسا الذي يتقاضى حالياً 6 ملايين سنوياً يحرص على المحافظة على تواضعه، حيث يقيم في غرفة وصالة مؤجرة فوق دكان فاوض صاحبه من أجل تخفيض الإيجار بالقرب من ملعب تمرينات ليدز وعندما يريد شرب «ما تيه» القهوة الأرجنتينية المميزة يجد مكاناً هادئاً في أحد مقاهي المدينة.

ولم يكن المدرب الملقب بـ«المجنون» مهتماً جداً بتدريب ليدز لكن اجتماعاً في بوينيس آيريس أقنعه بعد وعد من المالك أندريا رادريزاني بإجراء تغييرات في ملعب التمرينات منها وضع أسرة للاعبيه ليرتاحوا بين جلسات التمارين ومكان للعب تنس الطاولة وبلاي ستيشن ومسبح لتخفيف الضغوط النفسية.

ولا يملك بيلسا سيارة ويفضل السير على قدميه 45 دقيقة يومياً لملعب التمرينات مرتدياً «تراك سوت» النادي ومسلحاً بحقيبة ظهر تضم جميع ملاحظاته وفي إحدى المرات عرض عليه صحفي توصيلة فرفض، وقال: «أفضل المشي».

ولا يتباهى بيلسا بعمله وقال في مقابلة مع صحفي ألماني العام الماضي: «لا أستطيع القول إنني مدرب ناجح، بل يمكنني القول إنني فاشل وأكثر شيء تسمعه عني من الناس أنني لا أملك ألقاباً ويمكنك التأكد من هذا». يرتاد بيلسا مطعماً إيطالياً في مدينة ليدز بانتظام لكنه مثل أي أرجنتيني يحب اللحوم ويعلق: «مدينة ليدز غالباً ريفية وأنا ابن ريف في داخلي، أحب السمك والبطاطا لكنني أستمتع أكثر بتناول ستيك أرجنتيني».