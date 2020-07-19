تأهل كبار آسيا إلى الأولمبياد العالمي الافتراضي للشطرنج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بناء على توجيهات ومتابعة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، أعلن هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للعبة عن أسماء المنتخبات الوطنية الآسيوية التي تقرر تسميتها للمشاركة في الأدوار النهائية للأولمبياد العالمي الافتراضي للشطرنج الذي يقام هذا العام لأول مرة عبر الإنترنت خلال الفترة من 22 يوليو حتى 30 أغسطس وذلك بعد تأجيل الأولمبياد الأساسي الذي كان مقرراً إقامته في موسكو الشهر المقبل حيث تقرر تأجيله إلى العام المقبل 2021 بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.

وكانت الصين والهند قد تأهلتا إلى الأدوار النهائية بعد حصولهما على المركزين الأول والخامس في أولمبياد جورجيا 2018، بينما استندت اللجنة الفنية للاتحاد الآسيوي للشطرنج في اختيار أسماء الدول الخمس الإضافية إلى ترتيب المنتخبات الأسيوية في جدول الترتيب العام في الأولمبياد العالمي السابق.

وتقرر اختيار فيتنام التي احتلت المركز العاشر وكازاخستان التي احتلت المركز الثالث عشر وإيران التي احتلت المركز الخامس عشر وأوزبكستان التي احتلت المركز السابع عشر ومنغوليا التي احتلت المركز الواحد والعشرين.

وسينطلق الأولمبياد الافتراضي المستجد اعتباراً من الأربعاء المقبل عبر موقع تشيس دوت كوم بمشاركة 163 دولة على مستوى العالم والتي تم تقسيمها إلى 4 مجموعات تمهيدية تضم 123 دولة تتبارى في ما بينها لتحديد 15 فريقاً تتأهل للمشاركة في نهائيات الأولمبياد إلى جانب الخمسة الكبار وهم الصين وروسيا والولايات المتحدة وأرمينيا والهند بالإضافة إلى 20 دولة بواقع 5 من كل قارة من القارات (أوروبا - آسيا - أمريكا - إفريقيا) ليصل عدد المشاركين في النهائيات إلى 40 دولة في مجموعة القمة التي تتبارى معاً لتحديد 16 فريقاً تتأهل إلى المرحلة الأخيرة بنظام خروج المغلوب لإضفاء المزيد من الإثارة في البطولة وإعلان أبطال الأولمبياد الافتراضي يوم 30 أغسطس المقبل.