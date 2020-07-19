شكرا لقرائتكم خبر عن ألفيش: ميسي يفتقد لمساعدة زملائه والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد البرازيلي داني ألفيش (37 عاماً) ظهير برشلونة سابقاً وساو باولو البرازيلي حالياً، أن تصريحات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الغاضبة في يوم الخسارة من أوساسونا وتتويج الريال بلقب الليجا نتيجة طبيعية لتلقيه دعماً قليلاً أو معدوماً من زملائه في الفريق.
وقال ألفيش: «ميسي معتاد على الفوز ولا يحب الخسارة ومن الطبيعي أن ينفجر غضباً، هو يلعب مع الفريق منذ سنوات طويلة ويمكنه أن يعرف متى يساعدونه ومتى يقطعون المساعدة عنه. ميسي كان الوجبة الرئيسية في الفريق في الماضي ونحن زملاؤه المكونات المثالية للوجبة، هو يريد دائماً أن يكون الأفضل والأول وكي يكون كذلك لا بد من بناء الفريق حوله. شعوره الآن بأنه هو الذي يجب عليه أن يفعل كل شيء للفريق وهو بشر في نهاية المطاف».
وعن إمكانية انتقال ميسي لناد آخر قال ألفيش:«كلا، لا أعتقد، ميسي واجهة برشلونة وسيكون خطأ كبيراً من النادي إن تركوه يرحل، سيكون من الخطأ ألا يعتزل ميسي في الكامب نو وإطلاق اسمه على الملعب».
كانت هذه تفاصيل خبر ألفيش: ميسي يفتقد لمساعدة زملائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.