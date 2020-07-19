ألفيش: ميسي يفتقد لمساعدة زملائه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد البرازيلي داني ألفيش (37 عاماً) ظهير برشلونة سابقاً وساو باولو البرازيلي حالياً، أن تصريحات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الغاضبة في يوم الخسارة من أوساسونا وتتويج الريال بلقب الليجا نتيجة طبيعية لتلقيه دعماً قليلاً أو معدوماً من زملائه في الفريق.

وقال ألفيش: «ميسي معتاد على الفوز ولا يحب الخسارة ومن الطبيعي أن ينفجر غضباً، هو يلعب مع الفريق منذ سنوات طويلة ويمكنه أن يعرف متى يساعدونه ومتى يقطعون المساعدة عنه. ميسي كان الوجبة الرئيسية في الفريق في الماضي ونحن زملاؤه المكونات المثالية للوجبة، هو يريد دائماً أن يكون الأفضل والأول وكي يكون كذلك لا بد من بناء الفريق حوله. شعوره الآن بأنه هو الذي يجب عليه أن يفعل كل شيء للفريق وهو بشر في نهاية المطاف».

وعن إمكانية انتقال ميسي لناد آخر قال ألفيش:«كلا، لا أعتقد، ميسي واجهة برشلونة وسيكون خطأ كبيراً من النادي إن تركوه يرحل، سيكون من الخطأ ألا يعتزل ميسي في الكامب نو وإطلاق اسمه على الملعب».