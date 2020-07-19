اتحاد جدة مُطالب بدفع 4.6 مليون ريال للخراع والعوفي

أبلغ الاتحاد السعودي لكرة القدم أندية دوري المحترفين بتطبيق إجراءات صحية مشددة قبل وأثناء استئناف المباريات المتبقية من الدوري بدءاً من 4 أغسطس المقبل.

وقال إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد خلال الورشة التحضيرية الخاصة بعودة الدوري: «سيتم تطبيق الفحوص الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات على جميع اللاعبين والإداريين، ومن تثبت إصابته سيبعد ويتم عزله لحين تعافيه التام».

وأقامت رابطة دوري المحترفين بدورها ورشة عمل مماثلة لمديري الفرق والأجهزة الطبية، وتستعد السعودية لاستئناف نشاطها الرياضي المعلق منذ 14 مارس الماضي بسبب وباء كورونا.

ومنذ 21 يونيو الماضي عاودت الأندية تدريباتها وفق بروتوكول صحي مشدد وتقارير يومية يتم رفعها لغرفة العمليات المشتركة بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة، وحسب آخر احصائية نشرها الاتحاد في 8 يوليو الجاري تم الكشف عن 122 حالة إيجابية للفيروس في فرق الدرجتين الممتازة والأولى.

وضمن استعدادات الفرق للعودة تعادل الأهلي وضيفه العين الناشط في الدرجة الأولى (1-1)، وفاز الشباب على الشرق (درجة ثانية) بهدف من توقيع البرازيلي سيبا.

على خط آخر، أبلغت لجنة الانضباط اتحاد جدة بتنفيذ دفع غرامة مقدارها 4.6 مليون ريال لصالح اللاعبين فيصل الخراع وأحمد العوفي بعد حصولهما على حكم من غرفة فض المنازعات يقضي باستحقاق الأول 1.6 مليون ريال والثاني 3 ملايين ريال عن عقود سابقة مع الفريق الجداوي.