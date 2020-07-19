شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت أجرى عملية جراحية ناجحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت قوله إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، البالغ من العمر91 عاماً، أجرى عملية جراحية صباح الأحد، تكللت بفضل الله ومنته بالتوفيق والنجاح.
وأعلنت الكويت، السبت، أن الشيخ صباح دخل المستشفى لإجراء فحوص طبية، وأن ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سيتولى بعض مهامه. وقالت الوكالة السبت، إن الشيخ صباح الذي يحكم الكويت مُنذ عام 2006، سيخضع لمجموعة من الفحوص الطبية لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.
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