شرطة الاحتلال تفرّق تظاهرات منددة بفساد الحكومة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استخدمت الشرطة «الإسرائيلية» خراطيم المياه، السبت، لتفريق آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا في القدس، وتلّ أبيب للتنديد بالفساد وبإدارة حكومة الاحتلال جائحة كوفيد-19 وتداعياتها.

وتجمّع المحتجون أمام مقرّ إقامة رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في القدس وفي حديقة في تل أبيب، معبرين عن غضبهم من رد الحكومة على الوباء الذي ينتشر ويلحق أضراراً بالاقتصاد.

وجرى التجمع الأول أمام مقر رئيس الوزراء «الإسرائيلي» في القدس، للمطالبة باستقالة نتنياهو، الذي يُواجه اتّهامات في ثلاث قضايا منفصلة، تتعلّق بالرشوة والاحتيال واستغلال الثقة، واتهم المتظاهرون الحكومة بأنها منفصلة عن الواقع.

وقال قائد شرطة الاحتلال، ميكي روزنفيلد، إن الشرطة سمحت بالتظاهرتين لكنها تدخلت عندما حدثت «اضطرابات» غير مسموح بها، بما فيها إغلاق طرق، موضحاً: المتظاهرون في تل أبيب استخدموا بخاخات فلفل ضد الشرطة، ما أدى إلى توقيف العديد منهم.

ورفع مئات من المتظاهرين في القدس المحتلة لافتات كُتب عليها «ديمقراطيّة»، و«كاذب» و«متلاعِب»، حسب صحفي في فرانس برس، وفي مدينة تلّ أبيب الساحليّة، توافد آلاف المتظاهرين إلى متنزّه تشارلز كلور للاحتجاج على معالجة الأزمة الصحّية والاقتصاديّة، غداة دخول قيود جديدة تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا المستجدّ حيّزَ التنفيذ.

وسجّلت دولة الاحتلال أكثر من 49 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد و400 وفاة.