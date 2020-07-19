روسيا تنفي قرصنتها أبحاث لقاح «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفى السفير الروسي في بريطانيا، أندريه كيلين، في مقابلة الأحد، تورط موسكو في هجمات نفذها قراصنة معلوماتية للاستيلاء على أبحاث تتعلق بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال كيلين في مقابلة مع برنامج «آندرو مار شو» على تلفزيون «بي بي سي»: إن هذه الاتهامات التي وجهتها لندن وأوتاوا وواشنطن هذا الأسبوع المتعلقة بتورط «شبه مؤكد» لأجهزة الاستخبارات الروسية «لا أساس لها»، مضيفاً: لا أصدق إطلاقاً هذه القصة، لا أساس لها، موضحاً أنه سمع عن هؤلاء القراصنة لأول مرة عبر وسائل الإعلام البريطانية، مؤكداً أنه من المستحيل أن تنسب أعمال القرصنة الألكترونية إلى دولة معينة.

وأكد المركز الوطني للأمن الإلكتروني البريطاني في بيان، أن مجموعة القراصنة «تعرف باسم آي بي تي 29» وكذلك باسم «داكس» و«كوزي بير»، وتعمل بشكل شبه مؤكد في إطار أجهزة الاستخبارات الروسية، وأضاف أن نظراءه الأمريكيين والكنديين توصلوا إلى النتيجة ذاتها.

ونفى كيلين أيضاً اتهامات الحكومة البريطانية، التي أكدت أن «فاعلين روساً» سعوا إلى عرقلة الانتخابات التشريعية في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عبر نشر وثائق خلال فترة الحملة الانتخابية حول اتفاق تجاري محتمل بين لندن وواشنطن عقب بريكست.

وأعلن السفير الروسي في المقابلة أن روسيا بمعزل عن هاتين النقطتين الشائكتين، مستعدة لطي صفحة الخلافات الدبلوماسية الأخيرة مع لندن و«القيام بأعمال تجارية» مع المملكة المتحدة. والعلاقات بين لندن وموسكو في أدنى مستوياتها منذ تسميم العميل الروسي السابق، سيرجي سكريبال في مدينة سالزبيري جنوب بريطانيا. من جهتها، نفت روسيا أي تدخل في التسميم، لكن المسألة قادت إلى عمليات طرد متبادلة لدبلوماسيين بين لندن وحلفائها وموسكو، ولم يتجدد الحوار بين البلدين إلاّ في فبراير/ شباط 2019، بعد انقطاع دام 11 شهراً.