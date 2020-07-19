شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار في منشأة للطاقة بوسط إيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، إن انفجاراً وقع في محطة كهرباء بإقليم أصفهان بوسط إيران، الأحد، دون حدوث إصابات.

وقال مدير شركة الكهرباء في أصفهان للوكالة، إن الانفجار نجم عن تلف محول في محطة الكهرباء في إسلام أباد، ووقعت عدة انفجارات وحرائق حول منشآت عسكرية ونووية وصناعية في إيران مُنذ أواخر يونيو/ حزيران الماضي.

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