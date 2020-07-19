شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مليون إصابة و600 ألف وفاة بكورونا في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشار آخر إحصاء لرويترز، إلى أن أكثر من 14.16 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 597250 شخصاً توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق مُنذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر/ كانون الأول عام 2019، وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مُسجلة 139205 حالات وفاة وثلاثة ملايين و666280 حالة إصابة، وجاءت البرازيل في المركز الثاني مُسجلة 77851 حالة وفاة و 2046328 حالة إصابة.

وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 26273 حالة وفاة و1038716 حالة إصابة، بينما حلت روسيا في المركز الرابع مُسجلة 12247 حالة وفاة و 765437 حالة إصابة.

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