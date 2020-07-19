شكرا لقرائتكم خبر عن 7615 إصابة و578 وفاة بكورونا في المكسيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، السبت، تسجيل 7615 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و578 حالة وفاة إضافية، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 338913 حالة وحالات الوفاة إلى 38888.

وقالت الحكومة، إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

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