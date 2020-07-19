سلطان يعين أسماء راشد بن طليعة أميناً عاماً للمجلس التنفيذي بالشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (16) لسنة 2020م بشأن ترقية وتعيين أمين عام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.ويقضي المرسوم الأميري بأن تُرقى أسماء راشد سلطان بن طليعة، إلى درجة مدير عام بنظام الوظائف الخاصة، وتُعين أميناً عاماً للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.ويُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأول من أغسطس 2020، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل في ما يخصه، وينُشر في الجريدة الرسمية.أسماء راشد سلطان بن طليعة، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة حاصلة على شهادة البكالوريوس في إدارة نظم المعلومات والتسويق عام 2008 من جامعة الشارقة بتقدير امتياز.وانضمت لفريق الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعد التخرج في عام 2008 وتدرجت في الوظائف من مساعد إداري إلى رئيس قسم شؤون الجلسات والأعضاء ومن ثم مدير إدارة التطوير الحكومي وفي العام 2017 وبناء على قرار من المجلس التنفيذي تم تعيينها أميناً عاماً مساعداً.. وهي حاصلة على شهادة التقييم من برنامج «تأهيل المقيّمين المواطنين» مكتب رئاسة مجلس الوزراء 2013.والتحقت ببرنامج القيادة التنفيذية لقادة المستقبل عام 2016 الذي أقيم في جامعة كامبريدج - كلية إدارة الأعمال - بالمملكة المتحدة وخصص البرنامج في مجال الابتكار وريادة الأعمال وصنع القرار.ونالت درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال عام 2017 من جامعة الشارقة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.وتولت منصب نائب رئيس لجنة الابتكار في إمارة الشارقة للعامين 2019 و2020.

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