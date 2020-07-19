«زايد للثقافة الإسلامية» تنظم زيارات افتراضية لمعالم إماراتية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت دار زايد للثقافة الإسلامية عدداً من الزيارات الافتراضية لمعالم إماراتية، وذلك ضمن جهودها لتعزيز التواصل مع طلبتها من المهتدين الجدد والمهتمين بالثقافة الإسلامية.وأتاحت الزيارات الفرصة للمهتدين الجدد للتعرف إلى «جامع الشيخ زايد الكبير» من خلال صحبة أخصائيي الجامع الذين وفروا جولة سياحية باللغة الإنجليزية للمشاركين البالغ عددهم 180 شخصاً وسمحوا لهم بإلقاء نظرة عن كثب على جمال وعمرانية الجامع الذي يعتبر أهم الوجهات الثقافية والسياحية العالمية ويعد أحد أكبر المساجد في العالم ومن أضخم الأعمال المعمارية التي تمزج بين مختلف مدارس العمارة الإسلامية.كما شارك المهتدون الجدد في زيارة افتراضية لـ «صرح زايد المؤسس» في أبوظبي، وتعرفوا إلى الصرح الذي أنشئ تكريماً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، واحتفاء بالإرث الملهم والقيم النبيلة للأب القائد مؤسس الدولة.وقالت الدكتورة نضال محمد الطنيجي المدير العام للدار - بهذه المناسبة - إن مبادرة الزيارات عن بعد تأتي حرصاً على ترسيخ الثقافة الإماراتية وقيمها بين المهتدين الجدد، ودعماً لبرنامج الثقافة الإماراتية الذي تقدمه الدار، لافتة إلى أن هذه الزيارات تتيح الفرصة للمهتدين الجدد والمهتمين بالثقافة الإماراتية للاطلاع على أهم المعالم الإماراتية، بهدف تعريفهم بالإرث الوطني.من جانبهم أشاد المهتدون الجدد بالزيارات التي قاموا بها، معبرين عن سعادتهم بالتعرف إلى أهم المعالم السياحية الثقافية الإماراتية.

(وام)