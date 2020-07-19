شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 275 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات فى ديالى وبابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الأزمة فى دائرة صحة ديالى بالعراق اليوم الأحد، تسجيل 85 إصابة جديدة بكورونا، وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أنه تم تسجيل 80 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة لأحد الكوادر الصحية في مستشفى خانقين العام. وفي سياق متصل، أفادت خلية أزمة بابل بالعراق بتسجيل ١٩٠ إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة .

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