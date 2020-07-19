صحيفة عمان: 1.5% من سكان السلطنة مصابون بكورونا و6% خضعوا للفحص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة عمان، إن 1.5% من سكان لسطنة عمان مصابون بكورونا و6% خضعوا للفحص، وكتبت تحت عنوان "1.5% من سكان السلطنة مصابون و6% خضعوا للفحص"، حيث ارتفعت ضحايا مرض فيروس كورونا «كوفيد-19» إلى 308 ضحايا، بعد تسجيل 10 وفيات جديدة بالسلطنة جراء الإصابة بالفيروس.

ووفقا للصحيفة، تم تسجيل 1311 حالة عدوى جديدة، وفي السياق نفسه، بلغت عدد الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية 3976 فحصا، وقد وصل إجمالي الفحوصات 266845 فحصًا، كما تم تسجيل 1322 حالة تعاف جديدة، مما رفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 42772 حالة.، وبلغت نسبة الوفيات 0.47%.

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وفى 12 يوليو الماضى، بدأت وزارة الصحة العمانية، المسح الوطني الاستقصائي المصلي لعدوى مرض فيروس كوفيد-19 الذي يشمل جميع ولايات السلطنة بشكل مسح متسلسل مقطعي وفقا لصحيفة عمان.

ويتم اجراء المسح على أربع دورات تستغرق كل دورة خمسة أيام يفصل بين كل دورة وأخرى أسبوعان على مدى عشرة أسابيع قادمة وسيكون العدد الكلي للمشاركين ما يقارب 20 ألفًا يتم توزيعهم بحساب 5000 لكل دورة بواقع 380 إلى 400 مشارك من كل محافظة.

ويهدف المسح الوطني العمانى، إلى قياس مدى انتشار عدوى مرض كوفيد-19 في المجتمع العُماني كجزء من الاستراتيجية الوطنية للفترة القادمة من التصدي لجائحة كوفيد-19 وسيتم استخدام نتائج المسح كمؤشر للوقت الذي يمكن فيه رفع القيود المفروضة على الحركة وإعادة فتح الخدمات المغلقة داخل البلاد.