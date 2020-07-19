شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يصدر مرسوما بترقية وتعيين أمين عام للمجلس التنفيذى للإمارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميرى رقم /16/ لسنة 2020م بشأن ترقية وتعيين أمين عام للمجلس التنفيذى لإمارة الشارقة، ويقضى المرسوم الأميرى بأن تُرقى أسماء راشد سلطان بن طليعة، إلى درجة مدير عام بنظام الوظائف الخاصة، وتُعين أميناً عاماً للمجلس التنفيذى لإمارة الشارقة.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الانباء الإماراتية "وام"، يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأول من أغسطس 2020، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينُشر فى الجريدة الرسمية.

و و تعد أسماء راشد سلطان بن طليعة أمين عام المجلس التنفيذى لإمارة الشارقة حاصلة على شهادة البكالوريوس فى إدارة نظم المعلومات والتسويق عام 2008 من جامعة الشارقة بتقدير امتياز.

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وانضمت لفريق الأمانة العامة للمجلس التنفيذى لإمارة الشارقة بعد التخرج فى عام 2008، وتدرجت فى الوظائف من مساعد إدارى إلى رئيس قسم شئون الجلسات والأعضاء ومن ثم مدير إدارة التطوير الحكومى وفى العام 2017 وبناء على قرار من المجلس التنفيذى تم تعيينها أمينا عاما مساعدا، وهى حاصلة على شهادة التقييم من برنامج "تأهيل المقيّمين المواطنين" مكتب رئاسة مجلس الوزراء 2013.

والتحقت ببرنامج القيادة التنفيذية لقادة المستقبل عام 2016، والذى أقيم فى جامعة كامبريدج - كلية إدارة الأعمال - بالمملكة المتحدة وخصص البرنامج فى مجال الابتكار وريادة الأعمال وصنع القرار.

ونالت درجة الماجستير، التنفيذى فى إدارة الأعمال عام 2017 من جامعة الشارقة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، وتولت منصب نائب رئيس لجنة الابتكار فى إمارة الشارقة للعامين 2019 و2020.