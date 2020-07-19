شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: رصد 5 انتهاكات للهدنة فى سوريا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسى فى اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار فى سوريا، رصد 5 انتهاكات للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث وقعت 3 انتهاكات فى محافظة إدلب، واثنين فى محافظة اللاذقية. وذكر بيان للوزارة اليوم الأحد، أن الجانب التركي في هذه اللجنة لم يسجل أي انتهاكات للهدنة خلال الساعات الأخيرة.

وأشار البيان إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال الـ24 ساعة الماضية عملا إنسانيا واحدا في قرية جبل الفارة بمحافظة الرقة، تم خلاله تسليم 440 عبوة غذائية بوزن إجمالي يبلغ 2.134 طن للسكان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية: رصد 5 انتهاكات للهدنة فى سوريا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.