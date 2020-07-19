شكرا لقرائتكم خبر عن قوات أمن الحج تبدأ تطبيق العقوبات على الدخول للمشاعر المقدسة بدون تصريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت قوات أمن الحج بالممكلة العربية السعودية، منع دخول مخالفي أنظمة الحج إلى العاصمة المقدسة، بدءا من اليوم الأحد وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، حيث وضعت قوات أمن الحج مراكز للضبط الأمني على مداخل المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) لمنع الغير مصرح لهم، وذلك على كافة الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة لضبط كل من يحاول التسلل عبر الطرق الزراعية والجبلية والترابية. وفق صحيفة الرياض.

وسيطبق رجال الأمن التعليمات على كافة المخالفين، وإعادة كل من يخالف ذلك بعد تسجيل المخالفة وهي الغرامة 10 الاف ريال، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق الناقلين للحجاج المخالفين.

وسيتم تطبيق عقوبة الإبعاد بحق المخالفين من المقيمين بعد تسجيل الخصائص الحيوية والمنع من دخول المملكة بعد تطبيق العقوبة بحقهم .

وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أهاب بكافة المواطنين والمقيمين للالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكداً في الوقت ذاته بأن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطرق والممرات المؤدية إلى المشاعر المقدسة لمنع المخالفات وضبط أي محاولة للدخول إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة وتطبيق العقوبات بحق كافة المخالفين.