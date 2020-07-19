شكرا لقرائتكم خبر عن العربية : اجتماع مرتقب للجنة متابعة مؤتمر برلين حول ليبيا الخميس فى بروكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل منذ قليل، أنه سيتم عقد اجتماع للجنة المتابعة الدولية لتنفيذ مقررات مؤتمر برلين يوم الخميس المقبل في بروكسل.

يذكر أن وكالة (رويترز) للأنباء كانت قد ذكرت أن ميليشيات الوفاق حركت مقاتلين و200 مركبة، السبت، باتجاه مدينة سرت الليبية

ونسبت وكالة "رويترز" للأنباء لما وصفتهم شهود وقادة بميليشيات الوفاق، إن رتلاً من نحو 200 مركبة تحرك شرقًا من مصراتة، باتجاه مدينة تاورغاء وهو نحو ثلث الطريق إلى مدينة سرت الليبية .