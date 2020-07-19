الكاظمي يدعو إيران إلى التعاون لإرساء الاستقرار بالمنطقة

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الأحد، إيران إلى التعاون مع بلده من أجل "إرساء الاستقرار في المنطقة".

جاء ذلك خلال لقائه وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في بغداد، وفق بيان صدر عن مكتب الكاظمي، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وأشار الكاظمي إلى "أهمية العلاقات الثنائية بين العراق وإيران، وتطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين العراقي والإيراني".

وأضاف: "العراق يسعى إلى تأكيد دوره المتوازن والإيجابي في صناعة السلام والتقدم في المنطقة، بما ينعكس إيجاباً على كل شعوبها بالمزيد من الاستقرار والرفاه والتنمية المستدامة".

ومطلع العام الجاري، تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بصورة غير مسبوقة على أراضي العراق ما أثار مخاوف من تحول البلد لساحة حرب مفتوحة بين الدولتين.

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ونجم التوتر عن اغتيال واشنطن قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية في الثالث من كانون الثاني/ يناير الماضي قرب مطار بغداد.

وردت طهران، بعدها بثمانية أيام، بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين تضمان جنوداً أمريكيين في الأنبار (غرب) وأربيل (شمال) ما أوقع إصابات في صفوفهم.

وذكر البيان أن ظريف نقل إلى الكاظمي اهتمام إيران "على أعلى المستويات بالزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة العراقية إلى طهران، لبدء مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين".

وقال الوزير الإيراني، إن "طهران تتطلع الى مرحلة جديدة وإيجابية من العلاقات مع العراق، والتوجه لتفعيل الاتفاقيات بين البلدين في مختلف القطاعات".

وفي وقت سابق الأحد، بدأ ظريف زيارة رسمية إلى العراق غير معلنة المدة، يلتقي خلالها مسؤولين وزعماء أحزاب سياسية بينهم رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومته مسرور بارزاني، ورئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول إيراني للعراق منذ تولي الكاظمي منصبه رئيسا للوزراء في نيسان/ أبريل الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.