كورونا.. 10 وفيات بسلطنة عمان وواحدة في الإمارات

الكويت، أبو ظبي/ الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان، الأحد ، تسجيل 10 وفيات جراء كورونا، فيما رصدت الإمارات وفاة واحدة بالفيروس.

وأفادت الصحة العمانية بتسجيل 10 وفيات، و1.157 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 1.232 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 66 ألفا و661؛ منها 318 وفاة، و44 ألفا و4 حالة تعاف.

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وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحد، و211 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 352 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 56 ألفا و922؛ منها 339 وفاة، و49 ألفا و269 حالة تعاف.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى ظهر الأحد، 14 مليونا و450 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 605 آلاف، وتعافى أكثر من 8 ملايين و634 ألفا، بحسب موقع "ورلدوميتر".

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