العراق.. متظاهرون يقتحمون مبنى محافظة ذي قار

بغداد/علي جواد/الخليج 365

اقتحم متظاهرون، الأحد، مبنى محافظة ذي قار جنوبي العراق، وطالبوا المحافظ ناظم الوائلي بتقديم استقالته من منصبه.

وقال أيوب الحسني أحد المتظاهرين، لمراسل الخليج 365، إن "المئات من أهالي محافظة ذي قار اقتحموا الباحة الرئيسية لمبنى المحافظة وسط مدينة الناصرية، وطالبوا المحافظ ناظم الوائلي بتقديم استقالته".

ويأتي طلب المتظاهرين استقالة المحافظ من منصبه لعدم إيفائه بتعهده الذي قطعه للمتظاهرين قبل أسبوعين بإحالة الفاسدين إلى القضاء وكشف قتلة المتظاهرين.

وأوضح الحسني أن محافظ ذي قار "كان قدم وعدا للمتظاهرين قبل أسبوعين بإجراء تغيير شامل لجميع مدراء المؤسسات الحكومية العاملة في المحافظة بسبب سوء الإدارة والفساد المالي، وتقديم المتورطين بقتل المتظاهرين للقضاء".

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من جهته، قدم المحافظ وعدا جديدا للمتظاهرين بتغيير جميع المدراء التابعين للأحزاب السياسية والفاسدين، بحسب ذات المصدر.

وأضاف الحسني أن "المحافظ لم ينفذ وعده حتى الآن، إلا أن المتظاهرين عازمون على إجبار المحافظ على تلبية المطالب بشكل فوري".

ومنذ اندلاع الحراك الشعبي في العراق في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، تصدرت ذي قار مشهد الاحتجاجات المناوئة لحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي والطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.

وأجبرت الاحتجاجات حكومة عبد المهدي على الاستقالة أواخر العام الماضي، ولا تزال تضغط على حكومة خلفه مصطفى الكاظمي للإيفاء بتعهداته الخاصة بمحاكمة قتلة المتظاهرين ومحاربة الفساد.

وكان الكاظمي تعهد، إبان تشكيل حكومته في أيار/ مايو الماضي، بوضع محاربة الفساد ومحاكمة المتورطين ورفع كفاءة المؤسسات على رأس أولويات حكومته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.