إسرائيل تعتقل محافظ القدس

القدس/الخليج 365-

اعتقلت قوات الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عدنان غيث، محافظ مدينة القدس، بعد اقتحام منزله، في بلدة سلوان.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة (غير حكومي)، أن هذه المرة الثالثة خلال العام الجاري، التي يعتقل فيها المسؤول الفلسطيني.

وسبق للشرطة الإسرائيلية أن اعتقلت غيث في شهري إبريل/نيسان، ومايو/ أيار الماضيين.

وتشن السلطات الإسرائيلية بشكل دائم، حملات ضد التواجد الفلسطيني الرسمي داخل مدينة القدس، وتشمل إغلاق مؤسسات واعتقال وإبعاد شخصيات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.