إصابة فلسطينيَين برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

نابلس/ لبابة ذوقان/ الخليج 365-
أُصيب شابين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.
وأفاد شهود عيان لوكالة الخليج 365، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوة من الجيش الإسرائيلي للمخيم، لاعتقال أحد الشبان.
وأطلق الجنود الرصاص الحي، باتجاه عدد من الشبان الذين حاولوا التصدي لهم، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص الحي، أحدهما في منطقة الحوض، والآخر في قدمه.
من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل شابا من المخيم.
وتقتحم القوات الإسرائيلية الضفة الغربية بشكل شبه يومي، لتنفيذ حملات اعتقالات بحق فلسطينيين تصفهم بأنهم مطلوبين لديها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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