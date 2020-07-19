ظريف من بغداد: علاقاتنا لن تتزعزع مع العراق

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365



قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأحد، إن علاقات طهران لن تتزعزع مع العراق، واصفاً اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني بـ"الجريمة الكبرى".



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين بالعاصمة بغداد التي وصلها في زيارة رسمية غير معلنة المدة.



وقال ظريف، إن "العلاقات الإيرانية العراقية عميقة وتاريخية وتعمقت أكثر في الحرب ضد تنظيم داعش".

وشدد على أن "هذه العلاقات لن تتزعزع وأن إيران تريد عراقاً قوياً يتمتع بالأمن والسلام الدائمين".



وأثنى وزير الخارجية الإيراني على "دور العراق في الخليج والمنطقة"، مؤكداً "ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين لتشمل المجالات كافة".



وندد ظريف بعملية اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس في الثالث من كانون الثاني/ يناير الماضي بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.



Advertisements

ووصف ظريف عملية الاغتيال بـ"جريمة كبرى ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية"، مضيفاً أن تلك العملية أثرت على جهود مواجهة الإرهاب.



من جانبه، قال وزير خارجية العراق إن "بغداد ترغب بإقامة علاقات متوزانة مع جميع دول الجوار انطلاقاً من المصالح المشتركة، وعدم التدخل بالشؤون الداخلية".



وتابع حسين بالقول، "نؤكد على ضرورة إبعاد العراق والمنطقة عن التطورات الدولية وحماية السيادة الوطنية للعراق".



وفي وقت سابق الأحد، بدأ ظريف زيارة رسمية إلى العراق، سيلتقي خلالها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والجمهورية برهم صالح، والبرلمان محمد الحلبوسي.



كما سيلتقي في إقليم كردستان، الرئيس نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومته مسرور بارزاني، ورئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني.



وسيجتمع ظريف برئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، في وقت لاحق ببغداد.



وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول إيراني للعراق منذ تولي الكاظمي منصبه رئيسا للوزراء في نيسان/ أبريل الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.