مقتل جندي وإصابة اثنين بهجومين في العراق

بغداد/علي جواد/ الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي، الأحد، بأن جنديا قتل وأصيب اثنان آخران في هجومين منفصلين بمحافظة ديالى شرقي بغداد.

وقال النقيب جعفر الوائلي في شرطة ديالى للأناضول، إن "جنديا قتل بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية بالقرب من ناحية المقدادية شمال شرقي ديالى".

وأوضح الوائلي أن "جنديين أصيبا بجروح في هجوم مسلح منفصل شنه عناصر من تنظيم داعش استهدف حاجزا أمنيا في أطراف ناحية العظيم شمالي ديالى".

Advertisements

ويأتي الهجومان بعد يومين من هجوم شنه قناص من "داعش"؛ استهدف موكبا عسكريا شمالي بغداد، أودى بحياة قائد اللواء الـ59 في الجيش العميد الركن علي غيدان واثنين من حرسه الشخصي.

ومنذ مطلع العام الجاري، تزايدت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.



إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.