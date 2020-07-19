أمير الكويت يجري عملية جراحية ناجحة

الكويت/الخليج 365
أجرى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عاما)، عملية جراحية صباح الأحد، تكللت بالنجاح.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، عن وزير شؤون الديوان الأميري، علي الجراح، إجراء أمير الكويت "عملية جراحية صباح هذا اليوم تكللت بالنجاح".
ولم يوضح الوزير طبيعة العملية وتفاصيلها.
وكانت مصادر للأناضول قد رجحت في وقت سابق، إجراء أمير الكويت، عملية جراحية (لم تحدد تفاصيلها)، الأحد.
والسبت، أعلن الجراح، صدور مرسوم بالاستعانة بولي العهد نواف الأحمد الصباح لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية موقتا، عقب دخول الأمير المستشفى لإجراء فحوصات طبية، حسب "كونا".
وأشار المرسوم إلى إجراء عملية جراحية للأمير، لكن دون أن يحدد تفاصيلها أو توقيتها.
ونص المرسوم الذي حصلت "الخليج 365" على نسخة منه، على صلاحيات محددة "طوال مدة العملية الجراحية المقررة وإلى حين زوال العارض الصحي".
وأجرى زعماء قطر والعراق وفلسطين والسعودية، السبت، اتصالات هاتفية، للاطمئنان على صحة أمير الكويت.
وسبق أن أجرى أمير الكويت فحوصات طبية في الولایات المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
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