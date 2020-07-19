الإغاثة الإنسانية التركية ترسل 220 ألف طرد غذائي إلى إدلب

هطاي/ الخليج 365

أرسلت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH) إلى المحتاجين في محافظة إدلب السورية، 220 ألف طرد غذائي، خلال النصف الأول من العام الحالي.

وجمعت الهيئة الطرود الغذائية المُرسلة، من خلال تبرعات المواطنين الأتراك، داخل وخارج البلاد.

وتم نقل الطرود المقدمة إلى إدلب، عبر بوابة جلوة غوزو بقضاء ريحانلي في ولاية هطاي الحدودية مع سوريا.

وفي تصريح للأناضول، الأحد، قال المسؤول الإعلامي في الهيئة سليم طوسون، إن مساعدات الهيئة إلى مدينة إدلب وريفها مستمرة دون انقطاع.

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وأوضح أن بوابة جلوة غوزو الحدودية تستحوذ على أهمية بالغة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأسر السورية المحتاجة.

وتابع قائلا: "المحتاجون في إدلب سيواجهون صعوبات كبيرة لمواصلة حياتهم لولا المساعدات الإنسانية، فهم لا يملكون أراضٍ زراعية كافية، والمساحات القابلة للزراعة تتعرض للقصف باستمرار".

وأضاف أن هيئة الإغاثة الإنسانية التركية ستواصل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأسر الموجودة في إدلب.

وأردف قائلا: "خلال النصف الأول من العام الحالي، أوصلنا 220 ألف طرد غذائي للمحتاجين في إدلب، استفاد منها مليون و200 ألف مدني".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.