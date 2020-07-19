وزير التعليم يوجّه باستئناف الصيانة وإصلاح المباني المدرسية قبل الدراسة بشهر

وجّه #وزير_التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، باستئناف العمل قبل بداية العام الدراسي بشهر لعقود الصيانة، وإصلاح وتشغيل المباني المدرسية، وصيانة وإصلاح وتشغيل أجهزة التبريد والتكييف والتدفئة في المباني المدرسية.

ووفق ما أعلنته وزارة التعليم اليوم، وجّه الوزير باستئناف العمل لعقود نظافة المباني المدرسية مع عودة المعلمين والإداريين إلى المدارس.