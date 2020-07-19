مسنة بعمر 107 سنوات .. تنجو من الموت بعد إصابتها بكورونا

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بفضل العناية الألهية نجت معمرة في السن من الوفاة بأعجوبة بعد إصابتها بمرض كورونا المستجد بفضل الرعاية الطبية الفائقة التي قدمت لها من قبل الطاقم الطبي بمستشفى شرق جدة .
و قد أكد المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة الدكتور خالد الغامدي ، بأن الحالة لمريضة مسنة تبلغ من العمر 107 سنوات أدخلت المستشفى و هي تعاني من ضيق شديد في التنفس مما استدعى نقلها إلى قسم الطوارئ في المستشفى و تمت معاينتها من قبل الفريق الطبي بقسم الباطنة بقيادة الدكتورة ربى هندي استشارية الباطنة و الدكتورة بدور العتيبي أخصائي باطنة و تم عمل مسحة طبية للمريضة على الفور و تبين إصابتها بفيروس كورونا المستجد مما أدى لحدوث إلتهاب رئوي شديد و إصابتها بمتلازمة الإلتهاب الرئوي الحاد مما استدعى وضعها على جهاز التنفس الإصطناعي خلال ٤ أيام من تنويمها بالمستشفى بواسطة فريق التخدير ، بعدها تم نقلها للعناية المركزة تحت اشراف الفريق الطبي و تم إعطائها العلاج اللازم حسب آخر التوصيات لبروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد من وزارة الصحة و حسب التوصيات العالمية و خلال أسبوع بدأت صحة السيدة بالتحسن و تمت إزالة جهاز التنفس الإصطناعي عنها بعد اسبوع و تمت ملاحظتها في العناية المركزة و بعد تماثلها للشفاء تم نقلها لقسم التنويم الباطني تحت رعاية الطاقم الطبي لإكمال فترة العلاج كاملة استعداداً لخروجها من المستشفى و هي الآن بصحة ممتازة ولله الحمد ، و قدم الغامدي شكره و تقديره للفريق الطبي المعالج لهذه الحالة الذين بذلوا جهوداً كبيرة من أجل إنقاذها من موت محقق نظراً لكبر سنها .
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