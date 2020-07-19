مسنة بعمر 107 سنوات .. تنجو من الموت بعد إصابتها بكورونا

بفضل العناية الألهية نجت معمرة في السن من الوفاة بأعجوبة بعد إصابتها بمرض كورونا المستجد بفضل الرعاية الطبية الفائقة التي قدمت لها من قبل الطاقم الطبي بمستشفى شرق جدة .

و قد أكد المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة الدكتور خالد الغامدي ، بأن الحالة لمريضة مسنة تبلغ من العمر 107 سنوات أدخلت المستشفى و هي تعاني من ضيق شديد في التنفس مما استدعى نقلها إلى قسم الطوارئ في المستشفى و تمت معاينتها من قبل الفريق الطبي بقسم الباطنة بقيادة الدكتورة ربى هندي استشارية الباطنة و الدكتورة بدور العتيبي أخصائي باطنة و تم عمل مسحة طبية للمريضة على الفور و تبين إصابتها بفيروس كورونا المستجد مما أدى لحدوث إلتهاب رئوي شديد و إصابتها بمتلازمة الإلتهاب الرئوي الحاد مما استدعى وضعها على جهاز التنفس الإصطناعي خلال ٤ أيام من تنويمها بالمستشفى بواسطة فريق التخدير ، بعدها تم نقلها للعناية المركزة تحت اشراف الفريق الطبي و تم إعطائها العلاج اللازم حسب آخر التوصيات لبروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد من وزارة الصحة و حسب التوصيات العالمية و خلال أسبوع بدأت صحة السيدة بالتحسن و تمت إزالة جهاز التنفس الإصطناعي عنها بعد اسبوع و تمت ملاحظتها في العناية المركزة و بعد تماثلها للشفاء تم نقلها لقسم التنويم الباطني تحت رعاية الطاقم الطبي لإكمال فترة العلاج كاملة استعداداً لخروجها من المستشفى و هي الآن بصحة ممتازة ولله الحمد ، و قدم الغامدي شكره و تقديره للفريق الطبي المعالج لهذه الحالة الذين بذلوا جهوداً كبيرة من أجل إنقاذها من موت محقق نظراً لكبر سنها .