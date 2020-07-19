حرف فنون أبها تقرأ حوارات تشومسكي وفوكو

تقرأ مجموعة حرف القرائية التابعة لجمعية الثقافة والفنون بأبها مساء الثلاثاء كتاب ” عن الطبيعة الإنسانية.. حوار نعوم تشومسكي و ميشيل فوكو” ويقدم القراءة على قبطي ويديرها سليمان الحفظي. الجدير بالذكر أن هذه الأمسية ستكون عبر برنامج زوم للإتصال المرئي، حيث ستتناول عمق الكتاب حول سؤال هل هناك شيء يدعى الطبيعة الإنسانية “الموروثة” المستقلة عن خبرتنا والتأثيرات الخارجية؟.. ليكون الحوار الناتج واحدًا من أكثر المحاورات أصالة وتلقائية وإثارة للتفكير بين الفلاسفة المعاصرين.

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