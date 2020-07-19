استشهاد احد رجال الدفاع المدني بجدة اثناء اداء مهام عمله

استشهد صباح اليوم احد رجال الدفاع المدني الأوفياء الرقيب/ محمد عبدالله الثقفي اثناء مباشرته مهام عمله في حادث حريق سوق الصواريخ بجنوب محافظة جدة.

وحسب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني ان مركز العمليات الموحدة ٩١١ تلقت في تمام الساعة : (23:17) من مساء يوم السبت الموافق ٢٧ / ١١ / ١٤٤١هـ بلاغاً يفيد عن وجود حريق بعدد من المحال التجارية بسوق الصواريخ جنوب محافظة جدة.

‏وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والسلالم والمعدات المساندة.

.وبوصول الفرق للموقع اتضح بان الحالة عبارة عن حريق بعدد من المحال التجارية بمساحة ١٠٠*٥٠ م .

وعملت فرق الإطفاء على محاصرة الحريق ومنع انتشاره للمواقع المجاورة وإخماده بشكل تام.

نتج عن ذلك استشهاد احد رجال الدفاع المدني نسأل الله له الرحمة والمغفرة.

باشرت فرق التحقيق وفرق السلامة عملها بالموقع لإكمال الإجراءات بالموقع.

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