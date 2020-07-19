شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل من وزير التعليم بشأن استئناف الصيانة وإصلاح وتشغيل المباني المدرسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه وزير التعليم، اليوم الأحد، ‏⁧‫باستئناف العمل قبل بداية العام الدراسي بشهر لعدد من الجهات العاملة بالوزارة.

ونشر حساب وزارة التعليم، تغريدة أكدت فيها أن وزير التعليم وجه باستئناف العمل قبل بداية العام الدراسي بشهر لعقود الصيانة، وإصلاح وتشغيل المباني المدرسية، وصيانة وإصلاح وتشغيل أجهزة التبريد والتكييف والتدفئة في المباني المدرسية.

كما وجه وزير التعليم باستئناف العمل لعقود نظافة المباني المدرسية مع عودة المعلمين والإداريين للمدارس.