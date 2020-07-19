خبيرة تغذية في كليفلاند كلينك تحذّر من بدائل اللحوم غير الصحية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حذّرت خبيرة تغذية في مستشفى كليفلاند كلينك، أحد المستشفيات في الولايات المتحدة، من أن المنتجات الغذائية المشتملة على ما يُعرف ببدائل اللحوم، ليست بالضرورة منتجات صحية لمجرد كونها نباتية أو حتى نباتية صِرفة، وجاء هذا التحذير في أعقاب الانتشار المتزايد في السنوات القليلة الماضية للمنتجات الغذائية القائمة على بدائل اللحوم المصنوعة من مكونات غذائية نباتية.

وقالت المختصة المسجّلة في مجال الحميات والتغذية، الدكتورة كميل سكودا، إن ثمّة جيلًا جديداً من منتجات اللحوم الاصطناعية التي تخضع لعمليات تصنيع كثيرة تجعلها تقلّد مظهر اللحوم الحقيقية وملمسها وطعمها، مشيرة إلى أن هذه المنتجات يمكن أن تساعد أي شخص يسعى لتقليل استهلاكه من اللحوم على تسهيل الوصول إلى مبتغاه.

وأضافت: «من شأن تناول وجبة خالية من اللحم يومياً، أو تخصيص يوم في الأسبوع للطعام الخالي من اللحوم، أن يساعدنا على تنويع نظامنا الغذائي وإضافة الألياف ومصادر البروتين الأخرى».

وأوضحت أن المنتجات المعبأة البديلة للحوم «ليست جميعها مصنوعة من بروتينات ومكونات نباتية صحية بالكامل»، حيث إن بعض هذه المنتجات تضاف إليها مواد حافظة أو سكريات أو زيوت ضارة أو مكونات أخرى.

وقالت: «بعض بدائل اللحوم مصنوعة من بروتين البازلاء أو الفاصوليا الجيد، في حين يُصنع البعض الآخر من بروتين الصويا المعزول الناتج عن معالجة الصويا بطريقة معينة، أو من جلوتين القمح، وهما مثالان على ما ينبغي تجنبه».

ولفتت الدكتورة سكودا كذلك إلى ضرورة الاهتمام بمقدار البروتين البديل الذي يحتويه المنتج الغذائي، فإذا كان المستهلك سيتناول القدر الموصى به من بروتين اللحوم، أي نحو 20 غراماً من البروتين في الوجبة، فعليه أن يتناول من البروتين في المنتج البديل ما يتراوح بين 10 غرامات و15 غراماً.