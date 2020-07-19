مصر... الكشف عن موعد تشغيل القطارات الروسية وإدخالها الخدمة

ونقل موقع "اليوم السابع" عن مصادر قولهم إن "هناك اتجاه داخل هيئة السكة الحديد لتشغيل أول قطارات روسية وإدخالها الخدمة فعليا فى نقل الركاب بعد عيد الأضحى".

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وأضافت المصادر أن "هذه القطارات تتواجد فى المحطات الرئيسية وتعمل بدون ركاب حتى بداية أغسطس/آب المقبل".

وأوضحت "وزعت هيئة السكة الحديد عربات أول 3 قطارات روسية على محطات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والأقصر مغطاة بأعلام مصر، وذلك استعدادا لتشغيلها على الخطوط الرئيسية".

وكان وزير النقل المصري، كامل الوزير، قد أعلن في وقت سابق عن وصول دفعة جديدة من عربات السكك الحديد الجديدة تتكون من 10 عربات ليصل إجمالي ما وصل حتى الآن إلى 33 عربة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة من روسيا.

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وقال إن "العربات التي وصلت إلى ميناء الإسكندرية هي 10 عربات درجة ثالثة، في انتظار وصول باقي العربات على دفعات بمعدل 35 عربة لكل دفعة، وذلك وفقا للجدول الزمني المحدد".

وأضاف أن "صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية".

وتعد هذه الصفقة أكبر وأضخم صفقة في تاريخ سكك حديد مصر، والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديد المصرية وشركة "ترانسماش" الروسية، الممثل للتحالف الروسي المجري، بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو.