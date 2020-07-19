شكرا لقرائتكم خبر عن 38 ألف امرأة حصلن على الجنسية الكويتية بعد زواجهن من كويتيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتى أنس الصالح أن عدد النساء اللاتي حصلن على الجنسية الكويتية، وفق المادة الثامنة بزواجهن من كويتيين، بلغ 38 ألفاً و505 حالات منذ العام 1993 وحتى بداية العام 2020. وفق الراى الكويتية



وأظهرت الأرقام الواردة في ردّ الوزير على سؤال برلماني للنائب أحمد الفضل والمودع لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة وحصلت «الراي» على تفاصيله، أن حالات تجنيس زوجات الكويتيين بلغ بمعدل سنوي نحو 1426، بما يعادل نحو 118 حالة شهرياً على مدى 27 سنة تقريباً.

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وبحسب الأرقام، فإن الحاصلات على الجنسية الكويتية، وفق إعلان الرغبة والمادة الثامنة خلال الفترة من العام 1993 وحتى العام 1999، بلغ 10403 حالات، فيما بلغ عدد الحالات 16305 خلال الفترة من العام 2000 وحتى 2010، وبلغ 11797 حالة خلال الفترة من 2011 وحتى بداية 2020.

وتعليقاً على ما ورد في الرد على سؤاله، أكد النائب أحمد الفضل أن هذا العدد من حالات التجنيس كفيل بحل مشكلة (البدون) وفق أرقام المستحقين الذين أعلن عنهم الجهاز المركزي للبدون.



وقال الفضل ، إنه سبق وأن تقدم باقتراح بمنح زوجات الكويتيين الـ(البلوكارد) على غرار (الجرين كارد) في الولايات المتحدة الأميركية، لإعطائهن حقوق الإقامة والعمل من دون الحاجة للكفالة، وذلك للبُعد عن أي شبهة استغلال وتنفيع من تجنيسهن، وكذلك لتعديل وضع بعض حالات (البدون) ممَنْ يحول وضعهم دون استيفاء شروط منح الجنسية الكويتية في الوقت الراهن وعدم وجود حل لهم، مشيراً إلى أنه بموجب اقتراحه «يتم منح (البلو كارد) لسنوات محددة ومن ثم منحهم الجنسية عند استيفاء اشتراطات محددة.



وأوضح الفضل أن مقترحه سبق وأنجزته اللجنة التشريعية، وأُحيل للجنة الداخلية والدفاع البرلمانية ولا يزال مدرجاً على جدول أعمالها، مشيراً إلى أنه سيوجه سؤالاً لوزير العدل عن حالات الطلاق للنساء بعد حصولهن على الجنسية.