شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة السعودية تستدعى أسرة استغلت طفلتها في الإعلانات التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، باستدعاء ذوي طفلة قد تم تداول مقاطع فيديو لها خلال الأيام الماضية، لإجراء التحقيقات اللازمة معهم، حيال استغلالهم لطفولتها في إعلانات تسويقية تجارية، غير مناسبة لسنها.وفق العربية.

كما وجهت النيابة العامة الجهات ذات العلاقة، بإجراء بحث اجتماعي نفسي لحالة الطفلة والبيئة المحيطة بها، وإعداد التوصيات اللازمة لحالتها.

يذكر أنَّ النيابة العامة كانت قد حذرت من استغلال الأطفال في الإعلانات التجارية أو أي أعمال لا تتناسب مع أعمارهم، طبقاً للمحظورات المبيَّنة في نظام حماية الطفل، ولائحته التنفيذية، والتي تعد معه هذه الأفعال من حالات الإيذاء للطفل.

وقد سبق أن أكدت النيابة العامة أنها تتابع كل ما من شأنه المساس بحقوق الطفل المقررة شرعاً ونظاماً، وضمان حمايته من كافة أشكال الإيذاء والإهمال المنطوية على أفعال جرمية.