شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 465 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالى يقترب من 8 آلاف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد، تسجيل 465 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7895 حالة. وأضافت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أنه تم تسجيل 325 حالة تعاف، و4 حالات وفاة؛ لتصل حصيلة الوفيات إلى 62 حالة، وأشارت إلى وجود 14 حالة في غرف العناية المكثفة، بينها 4 حالات تُعالج بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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