شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة كويتية: بائع خمور يدهس شرطيا بسيارته أثناء مطاردته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى تهور بائع خمور إلى إصابة رجل أمن، وإدخاله مستشفى مبارك الكبير بحالة حرجة، إثر دهسه بإطارات بائع الخمور، في نقطة تفتيش، وبعد ضبطه عُثر بحوزته على 66 زجاجة خمر مستوردة، و500 دينار.وفق الراى الكويتية.

الواقعة بدأت عندما تلقى وكيل عريف نادر العازمي بلاغاً من قبل ضابط الزام للحضور إلى الموقع لتسلم النقطة الأمنية بالقرب من شارع عمان في منطقة السالمية، وعند وصوله، شاهد سيارة انطلق قائدها مسرعاً من دون سبب، فقام مع ضابط الزام بملاحقته، وعندما حاصراه، اصطدم عمداً بسيارة الوكيل عريف، ولما ترجل الأخير منها، قام بدهسه، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة، وتم طلب قوة إسناد للقبض على المتهم.



وقال مصدر أمني لـ«الراي»: «فيما أسعف الأمنيون زميلهم إلى مستشفى مبارك الكبير بحالة حرجة، أحكموا سيطرتهم على المتهم الذي اتضح أنه في حالة غير طبيعية، وبالاطلاع على هويته تبين أنه هندي، وبتفتيش سيارته وجد فيها 66 زجاجة خمر مستوردة و500 دينار، وأحيل إلى المخفر، وسجلت بحقه قضية اتجار بالخمور المستوردة، وتعمد دهس رجل أمن والاصطدام بمركبته، أحيلت إلى التحقيق، لاستكمال الإجراءات القانونية».