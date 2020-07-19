شكرا لقرائتكم خبر عن بشار الأسد وقرينته يدليان بصوتيهما فى انتخابات مجلس الشعب السورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى الرئيس السورى بشار الأسد، وقرينته أسماء الأسد، صباح اليوم الأحد، بصوتيهما في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث، وذلك في المركز الانتخابي بوزارة شؤون رئاسة الجمهورية، وذلك وفقًا لصور نشرتها الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية السورية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

يأتى هذا فيما يتوجه الناخبون السوريون إلى مراكز الاقتراع، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الدور التشريعى الثالث لمجلس الشعب، وهى الدورة الثالثة التى تجرى خلال الأزمة والحرب التى تعيشها سورية كما شهدت تأجيلا لثلاث مرات بسبب فيروس كورونا وسط تراجع كبير فى عدد المرشحين وصل إلى 20% عن الدورة السابقة.

ويرى مراقبون أن الانتخابات فى سوريا تختلف عن الدورات السابقة بسبب الأوضاع الاقتصادية التى تشهدها سورية، وخاصة بعد تطبيق قانون العقوبات الأمريكى المسمى (قيصر) الذى بدء تنفيذه مطلع الشهر الماضي.

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وتشغل محافظتا حلب ودمشق حوالى 100 مقعد فى البرلمان السورى الذى يبلغ عدد أعضائه 250 عضوا، وتشكل محافظة حلب وريفها الكتلة الأكبر فى البرلمان السورى حيث يبلغ عدد نواب المنطقة 52 عضوا.

ويشار إلى أن أحمد الشيخ، كان قد قال - بحسب "وسائل إعلام سورية" - وهو من وجهاء قبيلة النعيم فى محافظة حلب التى تدعم أحد المرشحين، "عدد المرشحين المستقلين فى مدينة حلب 125 مرشحا، ولكن الذى سيكون لهم النصيب الأكبر بالفوز أسماء معروفة".

وكشف الشيخ أن أبرز القوائم هى "قائمة الأصالة التى تضم عددا بين مرشحيها حسام القاطرجى والمخرج نجدت اسماعيل انزور من الشيوخ والمثقفين، وقائمة الشهباء التى تضم رجال أعمال وعاملين بالصناعة أكثر من 90% من الناجحين بمقاعد المستقلين فى حلب سوف تكون من هاتين القائمتين".